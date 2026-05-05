Dinamo trece într-o nouă etapă. În cursul zilei de luni, clubul a publicat sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027.

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Florin Prunea, despre noua siglă a lui Dinamo: "E urâtă rău de tot! E strâmbă"

Florin Prunea, fostul mare internațional, nu s-a abținut atunci când a văzut sigla pe care Dinamo o va folosi începând cu sezonul următor.

„Trebuie să te consulți și cu oamenii înainte. Sunt niște oameni care au ținut echipa în viață și părerea mea e că merită mai mult, mai multă atenție. 

A venit de nicăieri. Dacă mă întrebi pe mine, e urâtă rău de tot. Băi, e strâmbă, e...”, a spus Prunea, la Digi Sport.

Andrei Nicolescu: ”Am lucrat cu o agenție”

În mediul online au existat mai multe comentarii negative, dar Andrei Nicolescu s-a apărat spunând că noul logo al clubului respectă ”esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”. Mai mult, președintele lui Dinamo a explicat tot procesul și cum au ajuns ”câinii” la acest rezultat.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

