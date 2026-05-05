Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Florin Prunea, despre noua siglă a lui Dinamo: ”E urâtă rău de tot! E strâmbă”

Florin Prunea, fostul mare internațional, nu s-a abținut atunci când a văzut sigla pe care Dinamo o va folosi începând cu sezonul următor.

„Trebuie să te consulți și cu oamenii înainte. Sunt niște oameni care au ținut echipa în viață și părerea mea e că merită mai mult, mai multă atenție.

A venit de nicăieri. Dacă mă întrebi pe mine, e urâtă rău de tot. Băi, e strâmbă, e...”, a spus Prunea, la Digi Sport.