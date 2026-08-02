Alexandru Dobre (27 de ani) a fost desemnat omul partidei după ce a marcat o ”dublă” în prima parte a jocului. După reușitele sale din minutele 28 și 33, Olimpiu Moruțan a dus scorul la 3-0 în minutul 42.

În partea secundă, Drazic a redus din diferență în minutul 51. Au urmat minute bune în care CFR Cluj a dominat, dar nu a reușit să restabilească egalitatea, astfel că echipa lui Daniel Pancu și-a trecut în cont încă trei puncte. Dobre a tras primele concluzii după partida din Giulești

Alexandru Dobre: ”Cea mai importantă este victoria echipei”

„Sunt fericit pentru reușita mea, dar cea mai importantă este victoria echipei. Unde dorește mister să mă bage, stânga sau dreapta, eu sunt aici să-mi fac treaba pentru Rapid.

Atâta timp cât sunt băgat, îmi fac treabă. Când sunt pe bancă, e altcineva care e gata să dea totul pentru această emblemă”, a spus Alex Dobre, la flash-interviu.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, echipă care nu a câștigat niciun meci în primele trei runde ale noului sezon.

De partea cealaltă, CFR Cluj se pregătește de derby-ul cu rivala locală Universitatea Cluj, de pe teren propriu.