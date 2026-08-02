Logo-ul care i-a înfuriat pe fanii lui Dinamo ar putea să dispară din sezonul următor. Modificarea siglei a fost necesară pentru acest sezon, pentru ca Dinamo să fie eligibilă pentru participarea în cupele europene.

După ce fanii au anunțat proteste, cei de la Dinamo au format un grup de lucru cu mai mulți reprezentanți ai suporterilor, iar în această perioadă se lucrează din greu la ”stilizarea” stemei.

Andrei Nicolescu anunță că Dinamo lucrează alături de suporteri pentru schimbarea siglei

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție la VOYO Sport 1 și a dezvăluit că, în următoarea perioadă, se va intra în ”faza a doua a acestui proces”.

„Suntem într-un dialog foarte deschis și pozitiv cu reprezentanții suporterilor de peste șapte săptămâni. Suntem în zona finală de a cere agenției care să lucreze pentru acest lucru.

În interior există un vibe foarte pozitiv între club și reprezentanții suporterilor, lucrul ăsta cred că ar trebui transmis pe mai multe canale. Cât de curând, probabil, se va intra în a doua fază a acestui proces”, a spus Nicolescu, la VOYO SPORT 1.