Mario Camora (39 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, a tras primele concluzii după înfrângerea echipei sale din Giulești.

Acum, căpitanul din Gruia se gândește la meciul din preliminariile Conference League, pe care echipa sa îl va disputa în compania celor de la Tromso (Norvegia) pe teren propriu.

Mario Camora a reacționat după ce CFR Cluj a pierdut în Giulești

„Prima repriză a fost dominată total de Rapid, au înscris de trei ori, repriza a doua a fost total a noastră. Am avut ocazii, dar nu am băgat-o în poartă.

Trebuie să menținem jocul din repriza a doua, ultimele două meciuri, nu trebuie să pierdem încredere. Jucăm din trei în trei zile, dar e bine că facem asta, e un semnal că încă suntem în Europa.

Rapid a intrat bine, o echipă agresivă. Prima repriză nu ai ce să spui, au dominat total. Știm că vom înfrunta un adversar foarte bun, o echipă nordică e tot timpul o echipă grea, dar avem șansa noastră, trebuie să ne luptă pentru ea”, a spus Mario Camora, la flash-interviu.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, echipă care nu a câștigat niciun meci în primele trei runde ale noului sezon.

De partea cealaltă, CFR Cluj se pregătește de derby-ul cu rivala locală Universitatea Cluj, de pe teren propriu.