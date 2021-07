Ondrasek, introdus la pauza de Todoran! Tehnicianul nu a iertat nimic: trei schimbari in startul reprizei secunde! Cum a modificat sistemul

Atacantul ceh se afla la debut pentru FCSB intr-un meci oficial.

Dupa o prima repriza destul de buna, FCSB a schimbat totusi 3 jucatori la pauza, Dinu Todoran fiind probabil nemultumit de randamentul acestora si de aportul in joc. Cuplul de fundasi centrali a fost schimbat, Vucur si Harut, iar in locul lor au intrat Ovidiu Popescu si Iulian Cristea.

Nou venitul Alexandru Cretu a fost coborat in centrul apararii dupa aceste schimbari, iar Ovidiu Popescu va ocupa pozitia de la mijlocul terenului pe care fostul jucator de la Maribor a jucat in prima parte a partidei.

Cehul Ondrasek a intrat si el la pauza, in locul lui Oaida, semn al unei formule mai ofensive a FCSB-ului si coborarea capitanului Tanase in zona de mijloc pentru a ajuta la constructie. Zdenek Ondrasek este la debut, fiind adus in aceasta vara de la Viktoria Plzen, liber de contract.