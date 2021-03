EXCLUSIV | Morutan, propus la echipa nationala! "E de valoarea lui Stanciu! Daca joaca 15 minute acolo, poate fie un plus!"

Valeriu Iftime a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FCSB s-a impus in fata lui FC Botosani cu 2-0. Morutan a oferit o pasa de gol la reusita lui Tanase din minutul 53. Finantatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, conisidera ca Olimpiu Morutan ar trebui sa joace la echipa natioanala, deoarece este un jucator similar cu Nicolae Stanciu.

"Eu il vad si acum. Morutan trebuie sa joace in orice echipa. Daca joaca un sfert de ora la natioanala, poate avea valoare adaugata. El e de valoarea lui Stanciu, adica sunt doi fotbalisti care pot sa faca jocul. E mai inteligent si mai fin in driblinguri. E mai inteligent in pase, se poate descurca pe spatii aglomerate", a spus Iftime pentru PRO X.

Harut s-a transferat in aceasta iarna de la Botosani la FCSB, iar de cand a ajuns in echipa lui Toni Petrea a fost aproape mereu schimbat la pauza meciului. Iftime a dazvaluit ca jucatorul este bine si este convins ca se va impune.

"El a jucat foarte bine. A venit copilul si m-a salutat. Intamplarea a fost ca eram la un interviu. Zambea, e acelasi copil frumos. Nu l-am vazut schimbat deloc. Bravo lui! Nu il demotiveaza comportamentul de acolo. Eu sunt convins ca va face ce trebuie pentru el in viata, si pentru FCSB, si pentru FC Botosani. Asta nu ma intrebati pe mine. Stiti voi cine face schimbari la FCSB. Chiar nu stiu", a declarat Iftime.

