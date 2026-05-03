Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului Superligii.

Universitatea a câştigat dramatic, printr-un gol marcat de Steven Nsimba (90+1), aflat însă anterior într-un ofsaid clar, nesemnalizat de tușierul Adrian Vornicu!

Golul lui Nsimba a venit după o poziție de ofsaid nesemnalizată. În startul atacului de la faza golului, atacantul Craiovei se afla în poziție neregulamentară și a jucat balonul, însă de la margine nu s-a ridicat fanionul.

Faza a continuat, Dinamo nu a intrat în posesie, iar după aproximativ 40 de secunde a urmat golul aceluiași Nsimba.

Cătălin Popa și Lucian Rusandu (asistent) au fost arbitrii din camera VAR, care nu au intervenit, iar centralul Szabolcs Kovacs a validat golul care o duce pe Craiova foarte aproape de titlu.

Reacțiile cenzurate ale fanilor lui Dinamo

”Nu mai criticați niciun jucător! Ne-a executat *** de Kovacs cu camera VAR ca la carte! E offside cât casa la golul lui Nsimba! S-a văzut din avion, de pe lună...”

”Offside la Nsimba!!”

”*** la VAR și la Kovacs. Câte puncte pierdute…”

”Jaf la drumul mare! Este viciere de rezultat.Ofsaid mare la Simba”

”Golul 2 al Craiovei e Ofsaid clar.100%. Popa din cabina VAR din nou ne-o ars”

”Fault la Nsimba înainte de gol...viciere de rezultat...nu e o surpriză cu frații Kovacs Dinamo a pierdut mereu...un semn de întrebare.. viciere de rezultate ale fraților Kovacs anti-Dinamo”

”Ofsaid e de 2 m la golul doi !!!”