Etapa 1 programează derby-ul Poli Timișoara - Chindia Târgoviște

Derby-ul etapei, Poli Timișoara - Chindia Târgoviște, între două dintre echipele care și-au anunțat deschis dorința de a promova în Liga 1, se dispută abia pe 4 august, din motive ce țin de televizarea partidei.

Poli Timișoara i-a transferat în această vară pe Ovidiu Popescu, Andrei Artean, Mihai Dolghi, Stephan Drăghici, Aurelian Chițu, Andras Huszti, Ianis Doană, Ștefan Ștefanovici, Dan Spătaru, Marian Brașoveanu, Raul Ailenei, Robert Burlacu-Luca, Antonio Pojar, Alexandru Micșa, Mihai Bonț, Sergiu Marișescu și Sebastian Itu. De partea cealaltă, Chindia și-a întărit lotul, în ultima perioadă de mercato, cu Cristian Neguț, Alexandru Băluță, Vlad Bogdan, Valentin Dumitrache, Arsenie Mocan, Marius Briceag, Totti, Xavi Estacio, Mario Vladu, Nicolas Căușanu și Florin Gașpăr.

Echipele de drept public participante în acest sezon de Liga 2, fără drept de promovare în prima ligă, sunt Steaua București, CSM Slatina, CS Gloria Bistrița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Dinamo București, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și SC Popești Leordeni.

Meciurile programate în Etapa 1, sezon 2026-2027:

Sâmbătă, 1 august

CS Afumați - CS Dinamo (11.00 / Stadion Comunal, Afumați)

CSM Cetatea Suceava - Concordia Chiajna (11.00 / Stadion Areni, Suceava)

CSC Dumbrăvița - FC Hermannstadt (11.00 / Stadion "Stefan Dobay", Dumbrăvița)

CSM Reșița - ASA Tg. Mureș (11.00 / Stadion "Mircea Chivu", Reșița)

FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos (11.00 / Stadion Ruși-Ciutea, Letea Veche)

FC Bihor - Unirea Slobozia (11.00 / Stadion "Iuliu Bodola", Oradea)

Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr (11.00 / Stadion "Jean Pădureanu", Bistrița)

Metaloglobus - Metalul Buzău (11.00 / Clinceni Arena, Clinceni)

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni (11.00 / Stadionul Municipal, Rm. Vâlcea)

Duminică, 2 august

Steaua București - CSM Slatina (16.00 / Stadion Steaua, București)

Marți, 4 august

Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște (18.00 / Stadion Electrica, Timișoara)