Eroarea care poate decide titlul! Ce îl așteaptă pe Cătălin Popa, după ce nu a văzut un ofsaid clar la Craiova - Dinamo Superliga
Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo 2-1 a fost marcat de o gravă eroare de arbitraj în prelungirile jocului, la reușita decisivă din prelungiri.

Steven Nsimba a marcat pentru 2-1 în minutul 90+1, însă la faza golului, pe atacul Craiovei, a existat un ofsaid clar nesemnalizat de tușierul Adrian Vornicu. Nici arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu, nu au intervenit, iar centralul Szabolcs Kovacs a validat reușita.

Cătălin Popa, reținut de la delegări după Craiova - Dinamo 2-1?!

Marius Avram, fost arbitru FIFA, se așteaptă ca arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa, să fie reținut de la delegări de CCA și să nu mai arbitreze în etapele rămase din acest sezon.

"Mă îndoiesc că va mai arbitra o perioadă de timp. Cătălin Popa e numărul 1 la VAR în momentul de față, are și meciuri internaționale, dar nu cred că îl vom mai vedea până la finalul sezonului. E o greșeală cu un impact mare, impact asupra clasamentului, impact mediatic. Ar fi o imprudență să-l mai delege în acest campionat. În campionatul ăsta, eu nu cred că îl vom mai vedea", a spus Marius Avram, la Digisport.

Golul lui Nsimba a venit după o poziție de ofsaid nesemnalizată. În startul atacului de la faza golului, atacantul Craiovei se afla în poziție neregulamentară și a jucat balonul, însă de la margine nu s-a ridicat fanionul.

Faza a continuat, Dinamo nu a intrat în posesie, iar după aproximativ 40 de secunde a urmat golul aceluiași Nsimba. Cătălin Popa și Lucian Rusandu, arbitrii din camera VAR, nu au intervenit, iar Szabolcs Kovacs a validat golul care o duce pe Craiova foarte aproape de titlu.

"Sunt surprins că nu a fost luată faza de la începutul ei. E clar că Dinamo nu intră în controlul balonului. Au fost doar două respingeri, însă ele nu sunt luate în calcul când analizezi dacă o echipă intră în control sau nu.

Faza trebuia analizată inclusiv cu acest ofsaid evident, care trebuia sancționat. Golul trebuia anulat. De ce nu a făcut-o Cătălin mi-e foarte greu să explic. E evident că nu a analizat faza. Dacă o analiza, era un ofsaid care se vedea cu ochiul liber", a mai spus Marius Avram.

Andrei Nicolescu reclamase înainte de joc delegarea lui Cătălin Popa

Președintele lui Dinamo a atras atenția delegării lui Cătălin Popa încă de dinainte de joc, având în vedere problemele cu același arbitru de la meciul cu Rapid.

"Din nou la VAR îl avem pe domnul Popa, pe care l-am acuzat după meciul din Giulești. Sper să nu fie o problemă, sper că dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și că va reuși să vadă ce e de văzut la camera VAR.

În ultimul timp, pe mine mă urmărește cumva camera VAR și ce se întâmplă acolo. Din păcate, calitatea suportului pe care trebuie să-l primească arbitrul central la meciurile lui Dinamo lasă de dorit", spunea Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Banca lui Dinamo a erupt. Kopic, sancționat

Banca dinamovistă a protestat vehement, iar Zeljko Kopic a fost sancționat cu cartonaș galben de Szabolcs Kovacs.

