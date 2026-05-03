Steven Nsimba a marcat pentru 2-1 în minutul 90+1, însă la faza golului, pe atacul Craiovei, a existat un ofsaid clar nesemnalizat de tușierul Adrian Vornicu. Nici arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu, nu au intervenit, iar centralul Szabolcs Kovacs a validat reușita.

Cătălin Popa, reținut de la delegări după Craiova - Dinamo 2-1?!

Marius Avram, fost arbitru FIFA, se așteaptă ca arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa, să fie reținut de la delegări de CCA și să nu mai arbitreze în etapele rămase din acest sezon.

"Mă îndoiesc că va mai arbitra o perioadă de timp. Cătălin Popa e numărul 1 la VAR în momentul de față, are și meciuri internaționale, dar nu cred că îl vom mai vedea până la finalul sezonului. E o greșeală cu un impact mare, impact asupra clasamentului, impact mediatic. Ar fi o imprudență să-l mai delege în acest campionat. În campionatul ăsta, eu nu cred că îl vom mai vedea", a spus Marius Avram, la Digisport.

Golul lui Nsimba a venit după o poziție de ofsaid nesemnalizată. În startul atacului de la faza golului, atacantul Craiovei se afla în poziție neregulamentară și a jucat balonul, însă de la margine nu s-a ridicat fanionul.

Faza a continuat, Dinamo nu a intrat în posesie, iar după aproximativ 40 de secunde a urmat golul aceluiași Nsimba. Cătălin Popa și Lucian Rusandu, arbitrii din camera VAR, nu au intervenit, iar Szabolcs Kovacs a validat golul care o duce pe Craiova foarte aproape de titlu.