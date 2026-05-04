Dumitru Dragomir a ”tunat” după greșeala din Craiova - Dinamo: ”Suspendați toți jumătate de an”

La scorul de 1-1, Steven Nsimba (29 de ani) vine din spatele apărătorilor, preia o minge, iar de acolo pleacă acțiunea din care același Nsimba a deschis scorul. Asistentul lui Szabolcs Kovacs a lăsat jocul ”să curgă”, spre disperarea băncii tehnice a dinamoviștilor.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a urmărit atent partida și a rămas surprins de greșeala imensă a brigăzii conduse de Szabolcs Kovacs.

Mai în glumă, mai în serios, omul care a condus fotbalul românesc spune că întreaga brigadă ar trebui suspendată cel puțin jumătate de an.

Dumitru Dragomir a ”tunat”: ”E reușinare!”

„Universitatea Craiova nu are nicio vină în ceea ce s-a întâmpla, să ne înțelegem. Dar nerușinarea arbitrilor… Toți au văzut offside-ul. Toți, absolut toți arbitri trebuie suspendați cel puțin o jumătate de an. Au stricat campionatul. Nu vă supărați. Dar încă o dată spun, nu Craiova e vinovată de ceva. Că văd că pe rețelele de socializare încep să se inflameze în alte părți. Nu.

Dar acest arbitru, ca să nu consulte, să zică să se mai uite ăia o dată… Ăștia sunt nebuni toți? Și mai dai și cartonașe, și te repezi în ei, parcă voia să-i ia la bătaie pe Kopic și pe Petre. Ăia au acum televizorul, îl pun în față și se uită și au specialiști și spun, hopa, aici e greșeală. Păi el să nu știe lucrul ăsta? N-ai văzut, de la Chivu până la ultimul antrenor de la noi, toți au televizorul cu ei. Și specialistul care se uită și face reluările, le vede acolo pe bancă.

E nerușinare ce s-a întâmplat. Au fost prea mulți care au văzut tâmpenia și n-au scos-o la suprafață. Nu doar tușierul a fost vinovat. Chiar nu știu ce s-a putut întâmpla. Să fie atâția în VAR, 3-4 acolo în cameră, și alți 3-4 pe teren și numai ei să nu vadă… Eu am văzut faza din prima, că era offside. Craiova nu are nicio vină!”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.