Dumitru Dragomir a ”tunat” după greșeala din Craiova - Dinamo: ”Suspendați toți jumătate de an”

Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo (2-1) a fost decis de o fază controversată, în prelungirile partidei.

La scorul de 1-1, Steven Nsimba (29 de ani) vine din spatele apărătorilor, preia o minge, iar de acolo pleacă acțiunea din care același Nsimba a deschis scorul. Asistentul lui Szabolcs Kovacs a lăsat jocul ”să curgă”, spre disperarea băncii tehnice a dinamoviștilor.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a urmărit atent partida și a rămas surprins de greșeala imensă a brigăzii conduse de Szabolcs Kovacs.

Mai în glumă, mai în serios, omul care a condus fotbalul românesc spune că întreaga brigadă ar trebui suspendată cel puțin jumătate de an.

Dumitru Dragomir a ”tunat”: ”E reușinare!”

„Universitatea Craiova nu are nicio vină în ceea ce s-a întâmpla, să ne înțelegem. Dar nerușinarea arbitrilor… Toți au văzut offside-ul. Toți, absolut toți arbitri trebuie suspendați cel puțin o jumătate de an. Au stricat campionatul. Nu vă supărați. Dar încă o dată spun, nu Craiova e vinovată de ceva. Că văd că pe rețelele de socializare încep să se inflameze în alte părți. Nu.

Dar acest arbitru, ca să nu consulte, să zică să se mai uite ăia o dată… Ăștia sunt nebuni toți? Și mai dai și cartonașe, și te repezi în ei, parcă voia să-i ia la bătaie pe Kopic și pe Petre. Ăia au acum televizorul, îl pun în față și se uită și au specialiști și spun, hopa, aici e greșeală. Păi el să nu știe lucrul ăsta? N-ai văzut, de la Chivu până la ultimul antrenor de la noi, toți au televizorul cu ei. Și specialistul care se uită și face reluările, le vede acolo pe bancă. 

E nerușinare ce s-a întâmplat. Au fost prea mulți care au văzut tâmpenia și n-au scos-o la suprafață. Nu doar tușierul a fost vinovat. Chiar nu știu ce s-a putut întâmpla. Să fie atâția în VAR, 3-4 acolo în cameră, și alți 3-4 pe teren și numai ei să nu vadă… Eu am văzut faza din prima, că era offside. Craiova nu are nicio vină!”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.

După acest rezultat, Universitatea Craiova își continuă cursa spre titlu. Are 45 de puncte și este lider în Superligă, cu trei puncte avans față de urmăritoarea U Cluj, iar în următoarea etapă se va duela cu CFR Cluj, în deplasare.

Dinamo rămâne pe locul patru, cu 34 de puncte, dar poate pierde și această poziție dacă Rapid o va învinge pe CFR Cluj în această etapă.

Zeljko Kopic, revoltat din cauza arbitrajului

Imediat după meci, antrenorul „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, și-a exprimat revolta pentru eroarea uriașă de arbitraj comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, care nu a semnalizat un ofsaid evident premergător golului marcat de Nsimba, chiar la autorul reușitei.  

„Am auzit experții de la televizor că e ofsaid. Am fost frustrat pentru prima oară, dar acum nu pot decât să râd. S-a întâmplat în fața mea. Ce pot să spun după meci, dacă toată lumea spune că e ofsaid? 

Nu e treaba mea să spun că e ofsaid, dar dacă experții spun nu e prima dată când pierdem din cauza arbitrajului într-un meci important. S-a întâmplat și cu Rapid”, a reacționat Zeljko Kopic, la flash-interviuri. 

