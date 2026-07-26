Meciul s-a disputat pe arena ”Arcul de Triumf” din București și a început cum nu se putea mai rău pentru olteni. Alberto Soro a fost cel care a deschis scorul în minutul 8, iar Alexandru Musi a dublat avantajul gazdelor după ce Armstrong a profitat de o gafă a lui Webster.

Același Musi putea duce scorul la 3-0 în minutul 41, dar reușita sa a fost anulată pentru un henț, după arbitrajul video. În minutul 45+6, oltenii au rămas în zece după ce Badelj l-a faultat pe Musi în preajma careului, din postura de ultim apărător.

Gică Craioveanu e convins: ”Rotaru va interveni”

Oltenii au început bine repreiza secundă și au redus din diferență în inferioritate numerică, în minutul 50, prin Steven Nsimba, dar bucuria echipei lui Coelho nu a durat mult. Pop a restabilit diferența de două goluri în minutul 59, iar Cîrjan (76, penalty) și Pascual (90+2) au stabilit scorul final: 5-1 pentru Dinamo!

Gică Craioveanu, fostul mare internațional și atacant de la Getafe, Villarreal și Real Sociedad, a urmărit partida și s-a arătat convins de faptul că Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, ar urma să intervină la echipă, mai ales că eșecul usturător vine chiar înainte de returul cu Levski Sofia.

„Imaginea nu a fost una bună. Nu a fost o înfrângere la limită. Echipa a arătat foarte rău în această seară. Pe teren au fost jucători importanți, dar totul a fost greșit. Crețu și Nsimba au fost singurii care au mai mișcat. Băluță și Anzor… ce să zic? Pe Etim nici nu l-am văzut pe teren. Matei, copilul, a încercat, dar nu a avut nicio realizare.

Mister a făcut strategia. Mike va interveni, Rotaru va lua atitudine. Va trage un semnal de alarmă! Pentru mine, meciul de miercuri este cel mai important din istoria Universității Craiova. Rotaru trebuie să facă ceva cu echipa, să vorbească cu căpitanii, să transmită ceva grupului, să îl zguduie puțin. Da, echipa trebuie zguduită”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Universitatea Craiova a pierdut meciul din tur cu Levski, de la Sofia, scor 1-0, iar la retur se așteaptă la un stadion plin, mai ales că bulgarii nu vor face deplasarea în Bănie pentru această partidă.

Dinamo a obținut prima victorie din acest sezon și se pregătește pentru un alt test dificil. În următoarea etapă, ”câinii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul, echipă neînvinsă în primele două runde.