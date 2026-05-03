Dinamo a condus la Craiova pentru doar două minute, după golul lui Stoinov. Universitatea Craiova a restabilit rapid egalitatea prin Cicâldău, iar Nsimba a dat lovitura în minutul 90+1.

Viciere de rezultat la Craiova - Dinamo! Ofsaid clar la golul lui Nsimba

Golul lui Nsimba a venit după o poziție de ofsaid nesemnalizată. În startul atacului de la faza golului, atacantul Craiovei se afla în poziție neregulamentară și a jucat balonul, însă de la margine nu s-a ridicat fanionul.

Faza a continuat, Dinamo nu a intrat în posesie, iar după aproximativ 40 de secunde a urmat golul aceluiași Nsimba. Cătălin Popa și Lucian Rusandu, arbitrii din camera VAR, nu au intervenit, iar Szabolcs Kovacs a validat golul care o duce pe Craiova foarte aproape de titlu.