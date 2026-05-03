GALERIE FOTO Viciere de rezultat la Craiova - Dinamo! Ofsaid clar la golul lui Nsimba din prelungiri: verdictul specialistului

Universitatea Craiova a învins Dinamo, scor 2-1, iar oltenii sunt cu o mână pe titlu. Golul victoriei a venit însă după o eroare de arbitraj.

Dinamo a condus la Craiova pentru doar două minute, după golul lui Stoinov. Universitatea Craiova a restabilit rapid egalitatea prin Cicâldău, iar Nsimba a dat lovitura în minutul 90+1.

Golul lui Nsimba a venit după o poziție de ofsaid nesemnalizată. În startul atacului de la faza golului, atacantul Craiovei se afla în poziție neregulamentară și a jucat balonul, însă de la margine nu s-a ridicat fanionul.

Faza a continuat, Dinamo nu a intrat în posesie, iar după aproximativ 40 de secunde a urmat golul aceluiași Nsimba. Cătălin Popa și Lucian Rusandu, arbitrii din camera VAR, nu au intervenit, iar Szabolcs Kovacs a validat golul care o duce pe Craiova foarte aproape de titlu.

Marius Avram, fost arbitru FIFA, este de părere că arbitrii din camera VAR nici măcar nu au analizat poziția de ofsaid în care se afla Nsimba.

"Sunt surprins că nu a fost luată faza de la începutul ei. E clar că Dinamo nu intră în controlul balonului. Au fost doar două respingeri, însă ele nu sunt luate în calcul când analizezi dacă o echipă intră în control sau nu.

Faza trebuia analizată inclusiv cu acest ofsaid evident, care trebuia sancționat. Golul trebuia anulat. De ce nu a făcut-o Cătălin mi-e foarte greu să explic. E evident că nu a analizat faza. Dacă o analiza, era un ofsaid care se vedea cu ochiul liber", a spus Marius Avram, la Digisport.

Banca lui Dinamo a erupt. Kopic, sancționat

Banca dinamovistă a protestat vehement, iar Zeljko Kopic a fost sancționat cu cartonaș galben de Szabolcs Kovacs.

