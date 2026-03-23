Daniel Carciug, directorul comercial și organizatorul de meciuri de la Rapid, se va despărți de club în viitorul apropiat. Victor Angelescu anunță că oficialul giuleștenilor se află deja în perioada de preaviz.

Daniel Carciug pleacă de la Rapid

Carciug a fost practic principalul inamic al ultrașilor Rapidului în ultima perioadă. Totul a pornit după o postare controversată a directorului comercial, în decembrie 2024, în care susținea că bazinul de fani ai Rapidului este "îmbătrânit", iar clubul ar trebui să își îndrepte atenția spre segmentul sub 30 de ani.

Suporterii Rapidului au cerut în mai multe rânduri plecarea lui Daniel Carciug, atât prin bannere și scandări. În plus, Cristi Săpunaru, fostul căpitan al echipei, l-a dat în judecată pe Carciug, pe care l-a acuzat că a încercat să-l denigreze făcând publice anumite imagini în care apar băuturi alcoolice în vestiarul echipei.

Angelescu a transmis însă că plecarea lui Carciug nu ar avea vreo legătură cu aceste conflicte.

"Carciug este în perioada de preaviz. Am avut o discuție cu el. Are legătură strict cu ceea ce făcea el, sponsori și marketing. Am luat decizia cu el și domnul Șucu că e mai bine să ne despărțim, dar strict pe chestii referitoare la job-ul lui", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.