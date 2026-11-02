Italianul s-a clasat pe locul 3 în Marele Premiu al Mexicului, astfel că și-a asigurat din punct de vedere matematic titlul de campion mondial la piloți.

Discursul lui Kimi Antonelli după ce a devenit campion mondial

La finalul cursei din Mexic, tânărul Kimi Antonelli și-a găsit cu greu cuvintele la interviul susținut în fața suporterilor adunați pe Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Am reușit! Fără această echipă, fără familia mea, cu siguranță nu m-aș fi aflat aici. Sunt fără cuvinte, încerc să procesez ce s-a întâmplat. A fost un sezon incredibil. Să împart acest podium cu Lewis Hamilton și Max Verstappen este ceva incredibil. Sper să avem bătălii importante în continuare.

Am fost mai emoționat în acest weekend, dar acum ne putem bucura de restul sezonului", a declarat Kimi Antonelli, la finalul cursei.

Max Verstappen s-a bucurat pentru tânărul pilot: "E incredibil să îl vedem pe Kimi campion, a făcut un sezon nemaipomenit. E foarte frumos să îl vedem cum sărbătorește cu familia sa, cu echipa sa, ne bucurăm pentru el", a spus Max Verstappen.

Și Lewis Hamilton l-a felicitat pe omul care i-a luat locul la Mercedes: "Felicitări în primul rând pentru Mercedes și Kimi. E fenomenal să vedem cel mai tânăr campion din istoria F1, mă bucur că am fost parte la acest moment", a transmis Lewis Hamilton.

Interviurile de la finalul cursei au fost ținute de un alt fost campion Mercedes din Formula 1, Nico Rosberg.

De șase ani nu mai reușise un pilot Mercedes AMG să devină campion mondial în Formula 1. Legendarul Lewis Hamilton era ultimul pilot care obținuse această performanță, în sezonul 2020. În mod incredibil, Andrea Kimi Antonelli l-a înlocuit la Mercedes chiar pe Lewis Hamilton, când acesta a plecat la Ferrari.

Italianul devine doar al patrulea pilot din istorie care câștigă titlul la bordul unui monopost Mercedes. În acest club select se mai află nume legendare precum Juan Manuel Fangio, Nico Rosberg și Lewis Hamilton.

Top 5 cei mai tineri campioni mondiali din istoria F1

De remarcat este că dintre cei mai tineri cinci campioni mondiali din istoria F1, patru s-au luptat pe circuit în acest sezon.