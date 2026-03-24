După șase ani petrecuți în cadrul FC Rapid, Daniel Carciug, sponsorship manager și organizator de evenimente, și-a anunțat plecarea.

Oficialul a explicat printr-un mesaj pe social media că a luat această decizie pentru a-și păstra respectul de sine și claritatea obiectivelor personale.

OUT! Pleacă de la Rapid după șase ani: „Mulțumesc tuturor!”

„Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi în care trebuie să decidă pentru sine dacă dorința de performanță și pasiunea profesională sunt mai importante decât respectul de sine și claritatea scopului personal.

În data de 17 martie, după 6 ani, 1 lună și 23 de zile în cadrul FC Rapid, am decis să închei acest capitol și am transmis scrisoarea mea de demisie către CEO-ul clubului.

Nu e ușor să pui în cuvinte ce înseamnă 6 ani într-un club cu o asemenea energie. Voi încerca, totuși.

Sunt recunoscător pentru acești ani și pentru oportunitatea oferită de club. A fost experiența în care am intrat ca un idealist și am încheiat ca un profesionist care a avut oportunitatea de a construi brandul și valoarea comercială a celui mai iubit club din România.

Mi-am început această experiență împlinindu-mi visul din copilărie de a înscrie un gol pe Giulești și am continuat punându-mi energia în proiecte care uneori păreau imposibile. Am avut onoarea să construiesc, alături de o echipă excepțională de colegi, voluntari și parteneri, un cadru de excelență operațională — un loc în care ideile puteau fi puse la lucru, iar impactul lor se vedea imediat în tribune și în modul în care brandul era perceput în afara stadionului. Le mulțumesc. Am reușit să evoluăm constant și să ridicăm standardele de la sezon la sezon.

Am văzut fani care, pentru prima dată, simțeau că experiența din stadion era la înălțimea iubirii lor pentru club. Acela a fost KPI-ul nostru real.

A fost o reală plăcere să văd echipa de comunicare, echipa comercială, echipa sportivă, echipa stadionului, echipa de securitate și cea de voluntari ca un mecanism viu, care evoluează cu fiecare meci, fiecare proiect și fiecare sezon, cu implicare și fără ezitare.

Le sunt recunoscător lui Mircea și colegilor care, în pofida adversităților, și-au păstrat direcția, valorile și dorința de a face un Rapid mai bun, mai puternic, mai iubit.

Închid acest capitol înțelegând că, într-o echipă reală, 1+1 devine mai mult decât 2 și oamenii sunt singurul sistem care contează.

Pentru toate motivele de mai sus, am considerat că rolul meu ca lider este să nu fac compromisuri atunci când standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate și distanțele de viziune cresc. Las loc celor care pot continua să dezvolte clubul în acest context.

Sper ca echipa executivă, operațională și sportivă să continue să crească performanța pe toate planurile și să ducă Rapid la adevăratul său potențial. Fanii și partenerii merită acest lucru.

Rapid este un club special, cu o energie unică. Voi rămâne atașat și, din când în când, voi reveni în tribună alături de prieteni, așteptând cu entuziasm următorul gol.

În continuare, voi fi implicat în proiecte care caută rezultate, performanță și excelență în relația dintre cluburi, fani și parteneri.

Mulțumesc, Rapidule!

Mulțumesc tuturor colegilor alături de care am lucrat!

Mulţumesc tuturor voluntarilor alături de care am organizat evenimente şi meciuri!

Mulţumesc tuturor sponsorilor care şi-au pus încrederea în soluţiile de marketing propuse!

Mulţumesc tuturor furnizorilor!

Cu respect, Daniel Carciug”, a fost mesajul fostului oficial de la Rapid.

Pe parcursul șederii sale, Carciug a fost implicat și în momente controversate, inclusiv în cazul incidentului „alcool în vestiar" care a dus la plecarea lui Cristi Săpunaru.