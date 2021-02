Oficialii Craiovei CONFIRMA sosirea noului antrenor: "Am avut si un portughez pe lista, dar niciun roman!" Care sunt obiectivele tehnicianului

CSU Craiova s-a inteles Marinos Ouzanidis, iar acesta va prelua echipa din Banie in zilele urmatoare.

Echipa patronata de Mihai Rotaru si-a gasit antrenor, dupa despartirea de Corneliu Papura, produsa in urma cu cateva zile. Sorin Cartu a avut o interventie la Liga Digisport in care a vorbit despre noul antrenor.

"Ieri au stabilit clar. Nu ne-a surprins, era in analiza de mai demult. Au fost 4-5 antrenori in discutii, dar am ramas la el. Maine se semneaza actele, dar 99 la suta vine. La meciul cu Dinamo nu va sta pe banca, mai mult ca sigur la meciul de la Botosani. O sa-l prezentam echipei zilele acestea, obiectele sunt aceleasi. Cupele europene sau daca reusim sa recuperam pentru obiectivul maximal, titlul", a declarat Sorin Cartu.

Fostul mare jucator al "U" Craiova a mai dat detalii si despre antrenorii care s-au aflat pe lista clubului, dezvaluind ca nu au luat in calcul tehnicieni romani.

"Omul era la curent cu multe, despre ce inseamna Liga 1. Au fost discutii cu toata lumea. toti au avut sansa discutiilor si interviurilor. Nu prea a fost niciun roman pe lista, a fost si un portughez, un ceh," a mai completat Sorin Cartu.

Craiova o va intalni pe Dinamo, sambata, de la 21:00, iar echipa va fi condusa de antrenorul interimar, Dragos Bon, alaturi de care oltenii s-au impus in deplasarea cu Poli Iasi, 0-3.