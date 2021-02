Misiune grea pentru dinamovisti la Craiova! Probleme pentru Gane! Nu va putea conta pe doi titulari din meciul cu FCSB

Dinamo o va intalni pe Craiova, sambata, de la ora 21:00.

Antrenorul celor de la Dinamo, Jerry Gane, a oferit declaratii inainte de partida pe care echipa sa o va disputa la Craiova, spunand ca acesta va fi un meci special.

"Jucam din nou cu o candidata la titlu, o echipa puternica a campionatului nostru, cu un fotbal ofensiv, din punctul meu de vedere. Sunt convins ca va fi un meci spectaculos, pe un gazon foarte bun la Craiova. In ultimele etape nu am avut terenuri foarte bune si am avut de suferit.

Va fi un meci special, cunosc foarte bine ce inseamna rivalitatea dintre cele doua echipe pentru ca am jucat la Craiova si am fost antrenor in urma cu cativa ani la Universitatea", a afirmat Gane, conform site-ului oficial al lui Dinamo.

"Cainii" nu se vor putea baza pe Steliano Filip, suspendat, dupa cele doua cartonase galbene incasate cu FCSB, si nici pe Paul Anton, suspendat din cauza cumului de cartonase galbene.

Meciul dintre Universitatea Craiova si Dinamo este programat sambata, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.