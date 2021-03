Papp, aproape de AUTOGOLUL SEZONULUI! Pigliacelli a intervenit INCREDIBIL si a salvat in ultimul moment

Universitatea Craiova a jucat pe teren propriu, impotriva lui UTA Arad, intr-un meci al etapei a 28-a din Liga 1.

Roger, brazilianul de la UTA, a centrat din banda dreapta in careu. La capatul pasei s-a aflat Paul Papp, care a lovit gresit balonul si a deviat mingea catre vinclul portii. Mirko Pigliacelli a fost pe faza si a avut o interventie spectaculoasa, salvand astfel executie gresita a coechipierului sau.

Portarul italian a scapat fara gol primit pana la finalul partidei. Craiova deschis scorul in minutul 69, dupa ce Dan Nistor l-a invins pe Florin Iacob. Craiova a inschis tabela in minutul 90+3. Oltenii au beneficiat de o lovitura de la 11 metri, iar Tudorie a marcat in poarta aradenilor.

Craiova ramane pe locul 3 in clasament, cu 56 de puncte. Oltenii raman la 4 puncte in spatele rivalilor de la CFR si FCSB, care au un meci mai putin disputat.