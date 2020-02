OFICIAL | Game over! Mihai Pintilii si-a agatat ghetele in cui, dar ramane in continuare in fotbal! Ce i-au pregatit jucatorii de la FCSB

Mihai Pintilii si-a incheiat cariera de fotbalist.

Jucatorul celor de la FCSB, Mihai Pintilii, s-a retras din fotbal. Acesta a facut anuntul astazi, in cadrul unei conferinte de presa. Mijlocasul a fost chinuit de accidentari in ultima perioada si a luat decizia de a se retrage. Pintilii va ramane in continuare la FCSB si va avea rolul de delegat. In timp ce acesta vorbea la conferinta de presa, Tanase si compania au intrat peste el si i-au pregatit o surpriza. Acestia i-au dat un tricou pe care scrie "Multumim capitane!"

"Nu am avut un motiv anume. Hotararea era luata de 3-4 luni, ma batea gandul. Ma gandeam ca am 35 de ani, accidentarile m-au facut sa ma gandesc serios la asta. Ca antrenor, o sa vedem, trebuie sa inveti, sa o iei de jos. Ma simt foarte bine, sunt alaturi de ei. E la fel numai ca ma simt in alt vestiar. Nu s-a schimbat nimic intre mine si ei. Cand am facut ruptura anul trecut, am decis.



Exista un moment cand trebuie sa ridici mana. Trebuie sa trec niste etape, o iau de jos, ma voi inscrie si la scoala de antrenori. Nu stiu ce voi face, poate voi ramane si delegat, daca imi place. Nu stiu exact ce voi face. Ma simt bine acum. Nu se pune problema sa mai joc. O sa ma antrenez cu baietii. Mi-a fost greu. Mi-am anuntat sotia, mi-a zis ca mai pot, eu i-am zis ca nu. A fost decizia mea si sper ca a fost inteleasa de toata lumea", a spus Mihai Pintilii in cadrul unei conferinte de presa.