Becali a decis! FCSB se muta pe stadionul care CLONEAZA Ghencea! Anunt de ULTIMA ORA al lui Becali: "O sa avem 15 000 de oameni la fiecare meci!"

Becali a gasit stadion pentru FCSB! National Arena se inchide la finalul lui martie pentru a intra in linie dreapta cu pregatirile de Euro.

FCSB se muta la Buzau. Becali e convins ca va avea stadionul plin la meciurile decisive din play-off.

"Vali cu MM au fost acolo, le-a placut. O sa fie foarte ieftine biletele, vor fi 15.000 de spectatori la fiecare meci. Am inteles ca abia asteapta oamenii de acolo, primarul se ruga de noi sa faca spectacol pentru buzoieni. Cand am fost acolo, tot timpul am fost bine primiti. Cred ca acolo vom juca. Sunt lucruri pe care nu le stapanesc. Le-am spus sa faca ce vor, nu stapanesc lucrurile administrative", a spus Becali la PRO X.

Stadionul din Buzau e o copie mai mica a vechii arene din Ghencea. Becali a fost finantator al echipei locale, Gloria, in urma cu mai bine de 10 ani, prin intermediul prietenului sau Constantin Bucur.