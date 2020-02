ULTIMA ORA | Manea si Chipciu nu sunt de ajuns! CFR face un nou transfer inainte derby-ului cu FCSB! Ce jucator a semnat astazi cu campioana Romaniei

CFR Cluj a perfectat un nou transfer.

CFR Cluj a anuntat oficial transferul portarului polonez Grzegorz Sandomierski (30 de ani), care vine de la Jagiellonia, club la care si-a inceput cariera. Acesta are si 3 selectii la nationala Poloniei si este cotat la 200.000 de euro pe transfermarkt.com

"Bun venit, Grzegorz Sandomierski! Clubul CFR 1907 Cluj anunta un nou transfer. Portarul polonez Grzergorz Sandomierski a semnat cu echipa noastra si a inceput deja pregatirea alaturi de noii sai colegi! Ii uram bun venit in Familia CFR-ista si cat mai multe realizar in tricoul "alb-visiniu", se arata in comunicatul oficial emis de club.