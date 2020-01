CFR Cluj a anuntat OFICIAL revenirea lui Manea la numai cateva ore dupa ce Becali confirmase ca l-a dat afara de la FCSB!

Cristi Manea e din nou jucatorul lui CFR Cluj.

Manea si-a reziliat aseara contractul cu FCSB si a obtinut acordul lui Apollon Limasson, club de care apartine, sa joace pana in vara la CFR.

Manea a ajuns azi la Cluj, iar in aceasta seara s-a antrenat deja sub comanda lui Dan Petrescu. Fundasul dreapta a fost prezentat oficial pe pagina de Facebook a campioanei.

"CFR 1907 Cluj anunta un nou transfer. Fost campion cu echipa noastra in 2018 si 2019, Cristi Manea a revenit in Gruia. Ii uram bun venit la CFR si multa bafta in tricoul alb-visiniu", scrie CFR-ul pe Facebook.