Anamaria Prodan, interzisa la FCSB?! Becali s-a infuriat si l-a dat afara pe jucatorul adus de ea: "Gata, nu mai aducem ca zice ea!"

Gigi Becali a vorbit despre transferuri.

Patronul ros-albastrilor a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" de la PRO X despre transferurile esuate de la echipa.

Unul din ele este actualul fundas al Astrei Giurgiu, Claudiu Belu, pe care l-a adus la insistentele Anamariei Prodan Reghecampf.

"Cumpar doar jucatori despre care sunt sigur ca ma ajuta. Nu mai cumpar jucatori la intamplare asa, cum l-am luat pe Belu, ca zice Anamaria ca e cel mai bun din Romania si ne luam dupa Anamaria.

Bine acum nu, ca nu vreau sa o critic, ea nu a adus jucatori, eu i-am luat jucatorii. Nu vreau sa o critic pe ea. Dar vezi domnule, cel mai bun fundas dreapta din Romania. Bine ma, hai sa il iau ca ai zis tu.

Nu e Ana vinovata pentru Belu, ca nu m-a obligat. Eu il stiam pe Belu. Nu trebuia sa il iau. Acum nu conteaza, nu e nici Belu vinovat. Eu v-am spus, la FCSB nu mai iau jucatori asa", a declarat Gigi Becali la PRO X.