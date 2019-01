OFICIAL! Becali a pierdut orice sansa la un transfer al iernii. A semnat pana in 2020

Gigi Becali isi poate lua gandul de la unul dintre jucatorii pe care-i voia la FCSB.

Universitatea Craiova a anuntat oficial ca l-a transferat pe Andrei Cristea, jucator dorit de Gigi Becali la FCSB, asa cum a anuntat in astazi WWW.SPORT.RO!

"Andrei Cristea este fotbalistul Stiintei pana in anul 2020. Florin Gardos si Andrei Burlacu au fost imprumutati la Politehnica Iasi pana la sfarsitul sezonului", este anuntul publicat pe pagina de Facebook a Craiovei.

Becali a anuntat inainte de meciul cu CFR din decembrie ca Andrei Cristea este ca si transferat, apoi insa a dat inapoi si a spus ca s-a lovit de lupta interna din conducerea moldovenilor.

Cristea le ceruse sefilor sai sa fie lasat sa plece la un salariu mai mare. "Nu pot sa spun ca as fi demoralizat, dar as vrea ca lucrurile sa se clarifice in cateva zile, pentru ca nu as vrea sa mai discut cand incepe campionatul de un eventual transfer sau de o eventuala propunere de la un club mai mare. La tot ce s-a intamplat, eu cred ca ar trebui sa inteleaga diferenta de salariu pe care as putea sa o primesc la un alt club. Cred ca suntem oameni. In momentul in care iti faci datoria fata de cineva, ar trebui sa inteleaga. Intotdeauna au facut lucrul acesta", a declarat Andrei Cristea.