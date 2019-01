Anuntul inceputului de an! Mihai Stoica: "Luam campionatul, sunt convins de asta!" Cum s-a impus Teja din PRIMA ZI la FCSB

Mihai Stoica e sigur ca Teja va aduce titlul dupa 4 ani pentru FCSB.

Stoica n-are niciun dubiu ca echipa lui Becali va fi campioana in vara. Directorul sportiv al Stelei crede ca Teja nu va avea nicio problema sa-si impuna autoritatea in fata jucatorilor. A facut-o de la primul dialog pe care l-a avut cu jucatorii, spune MM.

"Vom castiga campionatul. Sunt convins de asta. Acum sunt convins. Nu m-ati auzit niciodata spunand asa, dar acum sunt convins. Daca nu vom avea probleme asa mari cu accidentarile. Dar nu va mai fi asa, ca au fost prea multe pana acum. Obiectivul nostru asta e. N-am vrut transferuri, cei care au primit oferte din partea noastra au gresit pentru ca au crezut ca Gigi pune bani, dar nu va fi asa. Ramanem astia daca oamenii n-au inteles ca e tot ce putem sa oferim la ora actuala.

E un cantonament mai special pentru ca in 3 saptamani si doua zile vom juca prima partida oficiala. Pana acum, pauza de iarna era foarte mare. Trebuie ca Mihai Teja sa-si implementeze ideile foarte rapid. Am convingerea c-o va face, stie s-o faca. Am convingerea si ca jucatorii vor intelege pentru ca avem jucatori inteligenti. Nu cred ca, la momentul asta, mai avem nevoie de jucatori. Teja deja s-a impus in fata jucatorilor. E un antrenor a carui voce, indiferent de intensitate, se face auzita in vestiar", a spus MM.