OFERTA de 7 milioane de euro pentru doi jucatori de la FCSB! Becali a demarat deja negocierile! In ce stadiu sunt discutiile

Gigi Becali poate da lovitura in aceasta iarna daca alege sa-si vanda vedetele pe care el personal le evalueaza la sute de milioane de euro.

In realitate, Ludogorets ofera 7 milioane de euro pentru un pachet Florin Tanase - Florinel Coman, anunta presa bulgara. Oferta e mult sub asteptarile patronului FCSB, care tocmai a refuzat 13 milioane de euro pentru Dennis Man de la Fenerbahce.

Becali: "Ii dau cu 10 milioane!"

"Nu am nicio oferta concreta in acest moment. Zilele trecute a venit un impresar si m-a intrebat daca sunt de acord sa-i vand pe Coman si Tanase. Am spus ca da si ca vreau 10 milioane de euro pentru ei. Nu mi-a spus de la ce echipa e. Mi-a spus ca e un club mare. 10 milioane de euro reprezinta o suma mica pentru un club mare, un mizilic.

Nu mi-a mai spus nimic altceva impresarul. Nu a venit cu nicio oferta, dar poate ca va veni. Vom vedea ce va fi. Daca ii vand pe Coman si Tanase, aduc altii in locul lor. Cine da 10 milioane ii poate cumpara pe amandoi. Am incredere in Coman, dar la ora asta costa 5 milioane", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Ambii jucatori au fost criticati destul de des in acest sezon de Becali pentru evolutiile lor. Becali era dispus sa renunte la Coman in vara cu doar 3 milioane de euro, insa intre timp a revenit asupra declaratiilor sale.

Florinel Coman e cel mai scump jucator adus de Becali, care a platit 3 milioane de euro in doua transe catre Viitorul pentru tanarul atacant. Coman a marcat 6 goluri in acest sezon, in timp ce Tanase a ajuns la cota 7, al doilea golgheter al echipei, in urma lui Gnohere.

La Ludogorets sunt legitimati Moti si Keseru, jucatori de baza in ultimii ani la campioana Bulgariei.