EXCLUSIV! DRAMA lui "Dodel" Tanase! A plecat de la FCSB, dar a ramas liber de contract! Ce spune despre o revenire in Romania

Cariera lui Cristi Tanase a intrat in impas.

Tanase a plecat in vara de la FCSB, dupa 8 aparitii si zero goluri marcate. "Dodel" a ajuns in Turcia, la Eskisehirspor in liga a doua, insa acolo n-a prins nicio partida.

In luna octombrie, turcii au decis sa-i rezilieze contractul, iar acum e liber si se antreneaza singur. Tanase spune ca nu e interesat de o revenire in Romania si astepta un semn tot din Turcia.

"Am reziliat contractul cu Eskisehirspor, dar nu o sa ma intorc in Liga 1. Am ceva din Turcia, astept sa vad daca se realizeaza", a spus Cristi Tanase pentru www.sport.ro.

Cota lui Cristi Tanase a scazut dramatic in ultima perioada. Evaluat la aproape 4 milioane de euro in in 2012, Tanase are o cota de piata de 400.000 de euro in acest moment pe transfermarkt.de.

Tanase a fost cel mai scump transfer facut de Becali la FCSB, in 2009, cand a fost cumparat de la FC Arges. Pana in 2015, Tanase a jucat 154 de meciuri sia marcat 20 de goluri. Mijlocasul a ajuns in China, la Tianjin TEDA, iar apoi a trecut pe rand la Sivasspor, Karabukspor, iar apoi a avut o scurta revenire la FCSB, la inceputul lui 2018.