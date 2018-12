Cat a ajuns sa coste jucatorul care a luat Liga I pe sus! Tandia, omul cu spectacolul de la Sepsi, i-a dat gol si FCSB-ului

Sepsi OSK este revelatia acestui campionat. Formatia antrenata de Eugen Neagoe a invins miercuri cu 4-2 FCSB si este pe locul 5, cu 27 de puncte dupa 18 meciuri.

Sepsi OSK este, alaturi de Gaz Metan, una dintre revelatiile acestui sezon. Echipa lui Eugen Neagoe se afla pe loc de Play Off, avand 27 de puncte dupa 18 etape disputate. Miercuri seara, Sepsi a umilit FCSB-ul la Sfantu Gheorghe, impunandu-se cu 4-2. Covasnenii au condus o buna bucata din meci cu 3-0.

Una dintre surprizele acestui sezon, Sepsi propune cativa jucatori cu adevarat interesanti. Adrian Rus si Florin Stefan, internationali U21, calificati la EURO cu reprezentativa de tineret, dar si africanul Tandia sunt trei dintre acestia. Tandia este, de altfel, golgheterul echipei si unul dintre cei mai buni marcatori ai campionatului, cu 8 reusite.

Tandia a venit "nimeni" acum un an, astazi e evaluat la 1 milion de euro

Ibrahima Tandia a "aterizat" la Sepsi la inceputul acestui an, in iarna trecuta. Crescut de Sochaux, malianul nascut in Franta, la Longjumeau, a mai trecut pana la 25 de ani pe la Caen si Tours, evoluand doar la nivel de liga a treia si a doua.

Tandia a ajuns in Romania liber de contract, intr-o perioada in care avea dificultati in a-si gasi o echipa, si, pe deasupra, era si nepregatit fizic.

In acel moment, Tandia era evaluat la circa 300.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.

In doar 35 de meciuri jucate in Liga I, Tandia a reusit, insa, sa explodeze. Mijlocasul a marcat 13 goluri in Liga I, un numar excelent pentru un fotbalist din compartimentul median, iar valoarea sa a crescut.

Astazi, Tandia este evaluat de Transfermarkt la 500.000 de euro, insa sefii lui Sepsi se gandesc chiar la mai mult!

Daca Sepsi va reusi sa prinda Play Off-ul, Laszlo Diosegy, seful lui Sepsi, ar putea cere chiar un milion de euro in schimbul fotbalistului cu origini in Mali.

Tandia este al treilea cel mai bine cotat jucator din lotul lui Sepsi, dupa Fulop si Niczuly, evaluati la 600.000 euro.