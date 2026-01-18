Octavian Vâlceanu (29 de ani) s-a arătat fericit după victoria obținută de CFR Cluj, scor 1-0, în fața formației Oțelul Galați.

Octavian Vâlceanu, reacție după CFR Cluj - Oțelul Galați 1-0

Devenit titular după transferul lui Otto Hindrich, Vâlceanu a fost prudent cu privire la șansele sale de a deveni numărul 1 în poarta „feroviarilor”. A susținut că va da tot ce are mai bun, iar, dacă va fi transferat un alt portar, se va bucura de oportunitatea de a progresa datorită concurenței.

El a purtat, de asemenea, o discuție pe subiect cu antrenorul Daniel Pancu și conducerea clubului, însă nu a oferit detalii.

„Am avut un meci greu, pe un teren complicat, dar asta e vremea, ăsta e anotimpul. Ne bucurăm mult pentru toate cele 3 puncte și pentru că s-a terminat cu bine.

(n.r. - dacă va fi portarul titular de la CFR) Eu am avut o discuție cu conducerea și cu antrenorul. Cât sunt aici, eu îmi voi face treaba zi de zi la meciuri și la antrenamente. Sper să fie bine. Dacă va mai veni cineva, atunci concurența este benefică și ne va face mai buni.

Am avut câțiva indisponibili, dar cine intră trebuie să își facă treaba. Mergem la etapa următoare să scoatem un rezultat pozitiv și să sperăm în continuare la play-off”, a declarat Octavian Vâlceanu, la finalul partidei.

Victorie la limită pentru CFR Cluj cu Oțelul Galați

CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 22-a din Superligă. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun în minutul 3.