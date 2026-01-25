Ultimul meci al Soranei Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) la Australian Open a devenit unul memorabil. Din păcate, din motive nedorite.

Învinsă la capătul unui duel dramatic de japoneza Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), „Sori“ a „erupt“. Atât în timpul partidei, cât și la fileu, când a avut un dialog foarte scurt, dar aprins cu adversara ei. Motivul? „Circul“ făcut de Osaka, în timpul jocului, cu tot felul de strigăte între puncte.

Desigur, Naomi a pretins că și-a propus să se încurajeze singură, dar comportamentul ei a fost lipsit de eleganță și, mai grav, a deranjat-o pe Cîrstea, când aceasta încerca să se concentreze. Oricum, după tot acest fiasco, nici Osaka n-a mai jucat vreun meci, la Australian Open. Pentru că, accidentată, s-a retras înaintea duelului cu Maddison Inglis (Australia, 28 de ani, 168 WTA) din turul III.

Și, totuși, meciul Osaka – Cîrstea a lansat o dezbatere aprinsă. Atât în rândul specialiștilor, cât și în spațiul virtual, printre fanii tenisului. Cu următoarea întrebare: cine a avut dreptate?

Martina Navratilova, vehementă cu Naomi Osaka: „Nu poți să faci așa ceva!“

Acest scandal a ajuns și în atenția Martinei Navratilova (69 de ani), o legendă vie a tenisului. Aceasta a câștigat 18 titluri de Grand Slam, la simplu. Iar dintre victoriile ei, trei au venit la Australian Open, în 1981, 1983 și 1985.

Întrebată despre cele întâmplate în meciul Osaka – Cîrstea, cehoaica a oferit un răspuns tranșant.

„Pot să înțeleg reacția ei (n.r. – Naomi Osaka), pentru că a fost prinsă în tensiunea momentului. A fost surprinsă de reacția lui Cîrstea de la fileu, în momentul strângerii de mână. Dar nu poți să vorbești tare, să strigi, între primul și al doilea serviciu, când adversara ta se concentrează. Nu cred că Osaka a făcut ce a făcut, în mod intenționat. Pur și simplu, nu și-a dat seama. Poți să te încurajezi singură cât vrei, dar fără să te exteriorizezi zgomotos“, a spus Navratilova pentru Tennis Channel.

