”Regele” își dorește acum să rămână în iarbă, dar așteaptă oferte din partea unor cluburi din străinătate.

Ioan Becali l-a propus pe Gică Hagi în Arabia Saudită

Ioan Becali a dezvăluit că l-a propus pe Gică Hagi la mai multe cluburi din zona araba. Impresarul a dezvăluit o discuție purtată cu un oficial al Federației de Fotbal din Arabia Saudită.

”Gică Hagi nu face nimic, așteaptă și el. L-am prezentat și eu la multe… Să-ți citesc un mesaj de la un om, Michael Emenalo, fostul director sportiv de la Chelsea, un nigerian care a jucat în Spania.

La Chelsea, eu mergeam cu el, cu Mourinho, acum e în federația din Arabia Saudită și coordonează totul. Are multe relații și i-am dat un mesaj pe 15 ianuarie și i-am zis: ‘Prietene, la mulți ani! Ce faci? Avem ceva pentru Hagi? Ceva pentru vreun jucător?’.

Și îmi dă el răspuns: ‘Giovanni, an nou fericit! Acum sunt în Nigeria. Sunt la înmormântarea mamei mele. Nimic nou pentru Hagi și nici pentru jucători. Acest mercato este mult prea timid. Când voi avea ceva te voi anunța imediat’. E un om foarte important în fotbalul saudit”, a declarat Ioan Becali la Fanatik.

Agentul a dezvăluit și pe ce salariu ar accepta Gică Hagi să muncească în Arabia Saudită. De altfel, renumitul impresar a mărturisit că l-a propus pe Gică Hagi și la echipe din Grecia: ”Există și 6-700.000 cum are Șumudică dacă ești acolo jos. Bine, dar Hagi nu se duce jos. Hagi merge numai de la locurile 5-6 în sus, Al Ahli, Al Hilal.

Nu pe 4, dar cel puțin 2,5-3 milioane. În Grecia l-am propus la toate. La AEK, la Marinakis, la toate. În Turcia la fel. La Fenerbahce am încercat după plecarea lui Mourinho, nimic”.

