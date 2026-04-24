Octavian Popescu, reacție sinceră după FCSB - Petrolul 3-1

La finalul confruntării, extrema stânga a recunoscut că a fost în criză în ultimul an și că s-a gândit să plece de la FCSB pentru a juca mai mult.

„E primul gol al meu, dar nu am jucat atât de multe minute încât să pot să înscriu, am jucat cinci minute, 10 minute. Mă bucur că nu am terminat sezonul fără gol. M-am antrenat foarte bine în ultima lună și așteptam să vină golul.

Sunt pe drumul cel bun, mai ales că am început să joc mai multe minute, sper să o țin tot așa. Am fost în criză un an. Vedem în continuare. Nu pot să spun după un meci sau două că am depășit criza.

Rapid aș vrea la baraj. Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r.- despre plecarea lui Rădoi), nu sunt eu în măsură. Noi oricum tragem, suntem o echipă unită și cred că am arătat asta. Nu vorbesc despre antrenori. Toată lumea din jurul meu m-a ajutat.

Da (n.r.- a vrut să plece de la FCSB pentru a juca mai mult). Am renunțat la idee. Nu, vreau să continui aici și să redevin titular”, a declarat Octavian Popescu, la flash-interviuri.

Octavian Popescu, la primul gol în sezonul curent

Popescu a dus scorul la 2-0, în minutul 27, după ce a recuperat balonul de la veteranul Paul Papp (36 de ani).

Aripa stângă s-a uitat inițial pentru a furniza o centare, însă s-a decis să tragă la poartă. Octavian Popescu s-a dovedit a fi inspirat. L-a învins pe Raul Bălbărău cu o execuție sigură, la colțul lung.

Popescu a marcat pentru prima oară în stagiunea actuală la a 36-a apariție în toate competițiile. El mai are în cont și alte trei pase decisive.

Pe 05.05.2025 a înscris ultima oară Octavian Popescu pentru FCSB. Extrema a semnat atunci o dublă într-o victorie împotriva marii rivale Dinamo (3-1).

Echipele utilizate