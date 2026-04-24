FCSB s-a impus în fața lui Petrolul, scor 3-1, într-un meci din runda a 6-a din play-out-ul Superligi.

Florin Tănase (16'), Octavian Popescu (27') și Darius Olaru (56') au fost marcatorii campioanei României în partida cu ploieștenii, în timp ce Aymbetov (90') a înscris golul de onoare pentru Petrolul.

Gigi Becali a fost mulțumit după FCSB - Petrolul 3-1

Patronul lui FCSB a spus după meciul de pe Arena Națională că se aștepta la o victorie a echipei sale.

Gigi Becali și-a lăudat jucătorii după prestația excelentă din acest meci, iar remarcații au fost Joao Paulo, Dawa, Octavian Popescu și pe Tănase.

„Normal că mă așteptam, dacă ești FCSB, așa trebuie să fie. Scot în evidență, am vorbit cu MM și i-am spus: Știu ce s-a întâmplat cu noi anul ăsta. Am jucat prea multe meciuri, echipa a fost obosită. Acum ne-am distrat cu Petrolul. Noi nu am putut să alergăm până acum. Și încă ceva, un Dawa care e mai bun decât înainte deși e accidentat.

Un Popescu, mai bun decât înainte de accidentare. Cel mai important lucru este mijlocul terenului, un Tănase care a crescut, are maturitate în joc, iar cel mai important e invenția lui Joao Paulo. Nu e Lixandru care fuge sau dă mingea la fundașii centrali. Joao Paulo pasează, dă în față, nu îi e frică de joc. Asta am descoperit la meciul ăsta. Joao Paulo, fotbalist, mijlocaș central.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

În urma acestei victorii, FCSB a adunat 36 de puncte și se află pe primul loc în play-out. De cealaltă parte, Petrolul este pe locul 13 și se află pe poziție de baraj în play-out-ul Superligii.