Următoarea bombă de la FCSB! Gigi Becali a spus-o clar: „Se apropie de Ronaldo”

Gigi Becali a numit noua „perlă” de la FCSB. 

FCSB s-a impus în fața lui Petrolul, scor 3-1, într-un meci din runda a 6-a din play-out-ul Superligi.

Florin Tănase (16'), Octavian Popescu (27') și Darius Olaru (56') au fost marcatorii campioanei României în partida cu ploieștenii, în timp ce Aymbetov (90') a înscris golul de onoare pentru Petrolul.

Gigi Becali, despre nou „perlă” de la FCSB: „Se aproprie de Ronaldo”

Patronul lui FCSB a spus că Mirel Rădoi l-a lăudat pe Alexandru Stoian înainte să plece la Gaziantep în Turcia.

Gigi Becali a dezvăluit că atacantul de 18 ani s-a apropiat de parametrii lui Cristiano Ronaldo.

„Rădoi îmi spusese să am grijă de Stoian că va fi fotbalist. A zis că din măsurători așa reiese, au cumpărat aparatură de 50.000 de euro. Mi-a zis el, dar nu țin minte. Mi-a zis: 'Ai grijă de el, că va fi fotbalist'. La niște parametri se aproprie de Ronaldo”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Fotbalistul de 18 ani are 23 de meciuri în tricoul lui FCSB în acest sezon și a reușit cinci goluri și o pasă decisivă.

Alexandru Stoian este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

În urma acestei victorii, FCSB a adunat 36 de puncte și se află pe primul loc în play-out. De cealaltă parte, Petrolul este pe locul 13 și se află pe poziție de baraj în play-out-ul Superligii.

