Gigi Becali, supărat pe vedetele lui FCSB: ”Caterinca nu îmi place!”

Principalele ținte alte patronului de la FCSB au fost Florin Tănase și Darius Olaru, doi dintre marcatorii roș-albaștrilor. Concret, Gigi Becali a fost deranjat de faptul că cei doi jucători au pasat cu călcâiul, lucru ce îl supără teribil pe finanțator.

”Ce nu mi-a plăcut... Chiar dacă e 3-0 sau 7-0, cu mine nu merg călcâiele. O să îi spun și lui Tănase și lui Olaru. La mine nu merg călcâiele. Poate să fie 10-0, nu merg călcâiele. Nu vreau să joace pentru public, vreau să joace pentru fotbal. Publicul e mulțumit când joacă fotbal. Caterinca nu îmi place”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.