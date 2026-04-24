Gigi Becali l-a elogiat pe Florin Tănase la finalul partidei FCSB - Petrolul 3-1, contând pentru etapa a șasea din play-out.
Gigi Becali, fericit după FCSB - Petrolul 3-1
Tănase a deschis scorul în minutul 16 din penalty printr-o scăriță de efect și a ajuns la golul al 15-lea în Superligă, fiind depășit în clasamentul golgheterilor doar de Jovo Lukic (18) de la „U” Cluj.
Becali a susținut că Tănase este, la ora actuală, cel mai bun fotbalist român, considerându-l un jucător „de mare clasă”.
„Tănase e cel mai bun jucător român la ora asta. Nu vreau să vorbesc când e Gică la națională. Nu vreau să zic ceva să îl supăr.
Acum trebuie să fiu foarte atent. Dar dacă îmi laud un jucător, nu am cum. S-a văzut clar. Omul se distrează pe teren. Omul e lejer cu mingea, fotbalist de mare clasă”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la televiziunea Prima Sport.
Echipele utilizate
- FCSB: Matei Popa – V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase (Baba Alhassan 86'), Joao Paulo – Oct. Popescu (M. Toma 66'), Olaru (Lixandru 77'), Cisotti (D. Popa 66') – Miculescu (Al. Stoian 65'). Antrenor: Lucian Filip
- Petrolul: Bălbărău – Ricardinho (Rafinha 33'), P. Papp, Roche, Prce – M. Dulca (V. Gheorghe 62'), Jyry – Diogo Rodrigues, R. Pop, Grozav (Hanca 62') – Chică-Roşă (Aimbetov 80'). Antrenor: Mehmet Topal
- Cartonaşe galbene: - / M. Dulca 47'
- Arbitri: George Găman - Adrian Vornicu, Nicuşor Marin
- Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Bogdan Dumitrache