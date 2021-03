EXCLUSIV | Ce salariu are la FCSB Octavian Popescu, fotbalistul pe care Becali viseaza ca va lua 100 de milioane de euro

Octavian Popescu (18 ani) a impresionat in acest sezon la FCSB.

Pustiul a fost adus de la Craiova, iar Becali a cerut insistent ca el sa fie inclus in primul 11 al echipei mari, cu toate ca clubul il imprumutase in startul sezonului la Turris, in B. Gigi l-a chemat inapoi la Bucuresti dupa numai cateva zile, iar increderea sa a fost rapid rasplatita.

In 21 de meciuri, Popescu a marcat o data, a oferit 6 assisturi si a obtinut 5 lovituri de la 11 metri. Progresul sau a fost vizibil. Propus de mai multi oameni de fotbal chiar la nationala lui Radoi, Popescu a fost pana la urma luat de Mutu in lotul pentru Euro U21. Are sanse mari sa fie un om important in Ungaria in contextul absentelor din ofensiva Romaniei.

Conform surselor www.sport.ro, Becali vrea sa-i mareasca lui Popescu salariul lunar si sa-i ofere un nou contract, cu o clauza de reziliere mai mare decat are acum. In acest moment, Octavian Popescu ia 3000 de euro pe luna din acordul cu FCSB, iar o noua intelegere i-ar aduce un venit cel putin dublu.

"O sa vedeti cati bani o sa iau pe Popescu. Vreau 100 de milioane. Valoarea lui acum, la ora asta, e de 20 de milioane. In doi sau trei ani va fi 100 de milioane, fara discutie. Nici nu ma gandesc sa-l dau acum, chiar daca vine cineva si imi da banii pe care-i cer", a spus Becali despre Popescu.