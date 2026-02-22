Dinamo a început mai bine meciul de pe Arena Națională, iar în minutul 15, Alberto Soro a reușit să marcheze în poarta lui Aioani, dar golul a fost anulat la VAR. Până la pauză, giuleștenii au punctat de două ori, prin Borza (min. 30) și Paraschiv (min. 34). După pauză, ”Câinii Roșii” au încercat să pună presiune, însă golul a venit abia pe final și i-a aparținut lui Raul Opruț (min. 90+6).

Andrei Nicolescu: ”Cum era FCSB, așa este acum Rapid!”

Andrei Nicolescu a reacționat a doua zi după derby-ul de pe Arena Națională, iar președintele lui Dinamo a mărturisit că nu se aștepta la o victorie a giuleștenilor, mai ales având în vedere prestația echipei sale din a doua parte a jocului.

Nicolescu a refuzat să comenteze faza controversată de arbitraj din minutul 15, atunci când un gol marcat de Soro a fost anulat pentru un fault la construcție.

Conducătorul lui Dinamo s-a rezumat la a spune că Rapid a devenit un ”complex” pentru Dinamo, luându-i locul la acest capitol lui FCSB.

”A fost o redută bună Rapid, a meritat victoria ieri. Felicitări, mergem înainte, dar o noapte grea pentru noi. Așa s-a scris meciul. În loc să fie 1-0 pentru noi s-a scris meciul la două faze și s-au apărat foarte bine și foarte jos. Senzația mea a fost tot timpul, cel puțin în repriza a doua, că trebuie să pice golul. Până la urmă nu a picat și Rapid a câștigat. Felicitări, mergem înainte. Ne mai vedem de două ori anul ăsta.

Golul din prelungiri nu mai conta. Undeva între minutele 50 și 80 am avut senzația că vom marca, după care ei au ieșit de acolo, au ținut mingea mai departe, au tras un pic de timp în partea noastră de teren. Una peste alta, o victorie meritată a lor.

(n.r. faza controversată VAR) Din respect pentru arbitraj, pentru domnul Colțescu, nu comentez. Am vorbit cu Kopic, am simțit că orice am face, deocamdată, Rapid rămâne un complex. Oricum am aborda, oricum s-ar întâmpla lucrurile, la final cumva nu reușim să învingem.

Trebuie să trecem peste acest complex, dar e clar că a devenit un complex cum a fost anul trecut sau la începutul sezonului ăsta FCSB. Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid.

Sincer, nu mă așteptam să pierdem cu Rapid, dar s-a întâmplat din nou și trebuie să mergem înainte, aseară a fost foarte greu. Și Kopic spunea, ‘am impresia că orice tactică abordăm la final de meci nu reușim să învingem’. Așa să fie, să le luăm 6 puncte în play-off”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.