Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr!

Echipa Al-Nassr a lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu uşurinţă, sâmbătă, pe teren propriu împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0, portughezul marcând două goluri.
Graţie acestei victorii, Al-Nassr revine în fruntea clasamentului campionatului, după 25 de etape.
Portughezul a marcat în minutele 12 şi 78, celelalte goluri fiind reuşite de Coman (30) şi Gabriel (77).
A opta victorie consecutivă în campionat permite celor de la Al-Nassr să preia conducerea, cu un punct în faţa echipei Al-Hilal, singura care rămâne neînvinsă, dar care a înregistrat patru egaluri (şi două victorii) în ultimele şase meciuri, scrie news.ro.
34.500.000€ pentru noua aroganță a lui Cristiano Ronaldo
Din averea sa, Ronaldo este gata să investească 34,5 milioane de euro pentru o nouă ”aroganță”. O casă de lux în Portugalia, în Cascais, care se va construi într-o perioadă de trei ani. Portughezii de la A Bola au aflat deja toate detaliile noii construcții.
Vila de lux a lui Ronaldo va avea nu mai puțin de opt dormitoare, toate cu băi proprii și cu robinete din aur. În plus, aceasta va fi dotată cu două piscine (una interioară, alta exterioare), sală de forță, cinema, o plajă privată, pavaje din marmură italiană și un tunel subteran ascuns.