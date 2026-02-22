Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr!

Echipa Al-Nassr a lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu uşurinţă, sâmbătă, pe teren propriu împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0, portughezul marcând două goluri.

Graţie acestei victorii, Al-Nassr revine în fruntea clasamentului campionatului, după 25 de etape.

Portughezul a marcat în minutele 12 şi 78, celelalte goluri fiind reuşite de Coman (30) şi Gabriel (77).