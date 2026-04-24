Popescu a dus scorul la 2-0, în minutul 27, după ce a recuperat balonul de la veteranul Paul Papp (36 de ani).
Octavian Popescu, la primul gol în sezonul curent
Aripa stângă s-a uitat inițial pentru a furniza o centare, însă s-a decis să tragă la poartă. Octavian Popescu s-a dovedit a fi inspirat. L-a învins pe Raul Bălbărău cu o execuție sigură, la colțul lung.
Popescu a marcat pentru prima oară în stagiunea actuală la a 36-a apariție în toate competițiile. El mai are în cont și alte trei pase decisive.
A punctat ultima oară cu Dinamo
Pe 05.05.2025 a înscris ultima oară Octavian Popescu pentru FCSB. Extrema a semnat atunci o dublă într-o victorie împotriva marii rivale Dinamo (3-1).
Echipele de start
- FCSB (4-2-3-1): Matei Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Joao Paulo - Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti - Miculescu
- Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa
- Antrenor: Lucian Filip (interimar)
- Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Prce - M. Dulca, D. Rodrigues - R. Pop, Jyry, Grozav - Chică-Roșă
- Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
- Antrenor: Mehmet Topa