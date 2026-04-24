Schimbări masive la FCSB odată cu revenirea lui Gigi Becali „pe bancă”. Cine a ieșit din primul 11

Primul meci al roș-albaștrilor de la despărțirea de Mirel Rădoi aduce modificări majore în echipa de start. Gigi Becali a preluat din nou controlul.

FCSB întâlnește Petrolul Ploiești vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa a șasea din play-out-ul SuperLigii. Cu Lucian Filip pe bancă din postura de antrenor interimar, formația bucureșteană prezintă un prim „11” plin de surprize față de ultimul meci disputat cu Farul Constanța.

Așa cum a transmis recent, patronul echipei a revenit „la butoane”, iar deciziile sale se reflectă direct în formula de start. Cea mai importantă noutate apare între buturi, acolo unde Ștefan Târnovanu a fost lăsat pe banca de rezerve, locul său fiind luat de Matei Popa, soluția aleasă pentru respectarea regulii U21.


Schimbări majore dictate de Gigi Becali

Sistemul defensiv a suferit ajustări și în flancuri. Risto Radunovic revine ca titular pe postul de fundaș stânga, în timp ce Joao Paulo, folosit până acum în acea zonă, a fost urcat la mijlocul terenului. Joao Paulo a preluat poziția lăsată liberă de Vlad Chiricheș.

Restructurarea a vizat și linia de atac. Alex Stoian a pierdut echipa de start, iar în locul său a fost introdus Octavian Popescu, distribuit în flancul stâng. Această mutare a dus la o reașezare a întregii ofensive: Juri Cisotti a trecut în banda dreaptă, iar David Miculescu a fost trimis în centrul liniei de atac.

Echipa de start a FCSB: M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Tănase - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu.

FCSB luptă pentru cupele europene

FCSB este lider în play-out, având 33 de puncte, cu 10 peste adversara de vineri, Petrolul. Gruparea roș-albastră se îndreaptă spre un baraj pentru cupele europene împotriva celor de la FC Botoșani, formație aflată pe locul 3, cu 30 de puncte. UTA, ocupanta locului secund (31 de puncte), nu are drept de participare în competițiile europene din cauza situației juridice. Locul 4 din play-off, ocupat momentan de Rapid, va fi cealaltă echipă care va lupta pentru Conference League, în condițiile în care finala Cupei se va disputa între primele două clasate, „U” Cluj și Universitatea Craiova.

