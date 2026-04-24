Vlad Chiricheș, antrenor la FCSB? Anunțul făcut de MM Stoica

Final de drum pentru Vlad Chiricheș la FCSB. Accidentarea suferită recent îl scoate definitiv din calcule pentru acest sezon, iar despărțirea de club pare iminentă, după cum Sport.ro a explicat aici.

Mihai Stoica a lămurit situația fostului căpitan al naționalei. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că i-a propus lui Chiricheș să rămână în cadrul clubului, într-un rol administrativ, însă răspunsul a fost negativ.

MM Stoica: „I-am propus să facă cursul de director sportiv”

În schimb, fundașul în vârstă de 36 de ani vrea să devină antrenor. Chiricheș intenționează să înceapă cursurile de licențiere încă din această vară.

„Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace. Suntem pe 21 aprilie. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru.

Nu va mai rămâne în club. E subiect închis! I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze. Probabil că din vară va începe să facă și cursurile. Vrea să fie antrenor. El a fost unul dintre pilonii importanți și la echipa asta.

Deci el, practic, a fost important în două perioade foarte bune ale noastre și în perioada 2012-2013. Primul campionat s-a câștigat jucând un play-off aproape perfect cu cine? Cu el, fundaș central.

Și un catalizator în vestiar, un băiat de mare calitate și când nu juca, în vestiar tot vocea lui se auzea și era foarte important!”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.