Deocamdată, echipa va fi pregătită de Lucian Filip, însă, cum interimarul nu deține licența, roș-albaștrii au termen o lună de zile să numească un nou antrenor principal.

Ioan Becali: ”Pirlo vrea 6-7 sute de mii la FCSB!”

Gigi Becali și Mihai Stoica își doresc un antrenor străin, iar prima variantă încercată a fost aducerea lui Elias Charalambous, antrenorul care a părăsit echipa după încheierea sezonului regulat, când FCSB a ratat calificarea în play-off. Totuși, cipriotul a refuzat propunerea și preferă să își încerce norocul la altă echipă.

Având în vedere că roș-albaștrii iau în considerare doar un antrenor străin, impresarul Ioan Becali a venit cu niște nume spectaculoase pentru banca lui FCSB: Davide Ballardini sau chiar Andrea Pirlo. Totuși, pentru astfel de nume, patronul de la FCSB ar trebui să scoată din buzunare o sumă uriașă.

”Eu am o grămadă de antrenori străini. Ei vorbesc de Gilardino. Ăștia nu vin. Ei au antrenat în Serie A, Serie B, pe 4, 5, 6 sute de mii de euro. Nu vin fără salariu mare. Davide Ballardini, ia vezi unde a antrenat! E omul lui Sacchi, dar nu vine fără 1 milion de euro. A antrenat numai pe 1 milion. L-am mai propus eu odată, la Cluj parcă. A zis ‘Giovanni, dacă e un milion, vin!’. E primul care îmi vine în minte.

Pirlo! Pirlo vrea 6-7 sute de mii la FCSB. Pirlo a fost antrenor la Juventus, la Fatih Karagumruk. Dacă el la Juventus nu îi asculta pe ăia? D-aia a și plecat. Echipele mari au un director general, care e pe post de CEO, și un director sportiv. Tu crezi că ăștia din Italia vin să facă ce le spune Gigi? Ei știu deja din auzite, din mass-media.

El ar avea abilitatea să vorbească cu Gigi într-un anumit mod. Dar să îi dea pe banca de rezerve să îl schimbe pe ăla și pe ăla, nu acceptă. E greu. Nu a acceptat Pițurcă, Hagi, Ilie Dumitrescu, Edi. Dacă ar fi nevoie. I-aș spune ‘Andrea, vino aici. Ai 50.000 de euro pe lună. Uneori, patronul sună pe cineva de pe bancă, la, la’. Vrăjeală. ‘Că e jucătorul patronului și merită să îl bage’.

Se mai îndoaie și antrenorul când îi spune patronul ‘Joacă ăla’. Nu poți să faci toate schimbările! Ăsta e singurul inconvenient la FCSB, că dacă Gigi s-ar limita la o schimbare, ar fi ceva. Dar el le face pe toate 5”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

VIDEO Ce a spus Mirel Rădoi la plecarea de la FCSB