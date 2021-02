"O sa cerem schimbarea orelor de joc!" Reactia LPF dupa nemultumirile echipelor din Liga 1 fata de conditiile de joc! "Cluburile trebuie sa faca asta"

Oficialii echipelor din Liga 1 se plang de conditiile de joc din acest sezon atipic pentru fotbalul din Romania.

Secretarul general al LPF a vorbit in aceasta dimineata despre situatia din campionat. Justin Stefan a spus ca arbitrii au libertatea de a opri meciurile daca terenurile nu sunt in conditii optime pentru joc.

In plus, oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat ca va discuta cu detinatorii drepturilor TV pentru a incerca schimbarea orelor de disputare ale partidelor, sfatuind cluburile sa tina instalatiile pentru incalzirea gazonului pornite pentru a nu ii pune in pericol pe fotbalisti.

"Am vazut si eu reactiile, dar programul este facut asa din cauza EURO 2020. Trebuie sa terminam campionatul la o anumita data. O sa vorbesc cu cei care transmit meciurile ca sa schimbam orele de disputare. Jucatorii au dreptate cand spun ca li se pune in pericol integritatea fizica. Daca e o situatie de -20 de grade, nu mai avem ce discuta. Arbitrul are dispozitie regulamentara sa nu dea drumul la joc.

Daca instalatiile ar fi pornite doua luni pe an nu ar mai exista astfel de probleme si jucatorii nu ar mai fi in pericol. Nu vad ce altceva se poate face.

Licentierea este la FRF, regulamentele nu se pot modifica, am avut discutii pentru ca echipele nou promovate sa indeplineasca conditiile din Liga 1, trebuie sa fie pregatite pentru Liga 1. Am discutat cu FRF aceste lucruri, dar fotbalul are de suferit din cauza absentei dialogului dintre cele doua parti.

Fac un apel la adresa cluburilor sa tina pornite instalatiile pentru incalzirea gazonului. Asta e situatia cu care ne confruntam. Clubul nou promovat in Liga 1 incaseaza 1 milion de euro anual si ii costa 20.000 de euro sa aiba aparatura de incalzire pornita doua luni.



Aici nu se poate spune ca nu sunt bani sau ca nu se asteapta sa aiba probleme. Vremea este asa cum este, nu suntem in Etiopia sau Seychelles sa avem 40 de grade. Avem terenuri care arata bine si pot sa dau exemplul Viitorului, CFR-ului, Craiovei si FCSB-ului. Acestea sunt exemple ca se poate", a declarat Justin Stefan, potrivit ProSport.