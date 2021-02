Razboi TOTAL intre LPF si FRF! "Exista deja doua masini de VAR care sunt pregatite!" Federatia opreste arbitrajul video in Liga 1

Secretarul general al Ligii Profesioniste, Justin Stefan, a vorbit despre problemele din arbitrajul romanesc, dar si despre implementarea VAR in Romania.

Oficialul LPF a sustinut ca tehnologia VAR este deja gata sa fie pusa la dispozitia arbitrilor romani, dar FRF a informat ca nu are fondurile necesare si a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal sa suporte costurile. Justin Stefan a fost deranjat dupa ce Comisia Centrala a Arbitrilor i-a trimis o scrisoare prin care ii cere Ligii sa suporte costuri de 5-10 ori mai mari decat cele anuntate initial de catre FRF. Razvan Burleanu a spus ca totul va fi suportat de catre FRF.

"Ei au spus ca au dat drumul la pregatirea arbitrilor. In momentul de fata, nu mai inteleg daca au dat sau nu drumul. La momentul ala au spus sa rezolvam noi problema tehnologica. Am rezolvat-o. Exista deja doua masini de VAR care sunt pregatite de catre detinatorul de drepturi si care pot fi spus la dispozitia CCA pentru pregatirea arbitrilor. Pregatirea arbitrilor, potrivit protocolului FIFA, trebuie sa dureze cel putin cinci luni, deci degeaba avem noi masinile. Noi ne uitam la masini si constatam ca sunt foarte frumos echipate. Deci noi am rezolvat partea tehnologica.

Am primit ieri o scrisoare din partea CCA din care rezulta ca vor sa suportam noi costurile pentru pregatirea arbitrilor, ceea ce nu se va intampla. Nu vreau sa trag aceasta concluzie (n.r. ca nu au inceput pregatirea). Poate ca au facut anumite faze premergatoare care nu tin neaparat de protocol. Din momentul in care vom semna protocolul, va curge acel termen. In momentul de fata, din cauza faptului ca Federatia nu are fonduri pentru pregatirea arbitrilor sau nu vrea sa aloce fonduri, proiectul se intarzie.

«Platiti voi pregatirea, pentru ca e vorba despre VAR-ul pentru Liga 1», dar e eronat. Noi platim tehnologia. Noi tehnologia am rezolvat-o cu sprijinul partenerului media.

Sub nicio forma nu vom plati pregatirea arbitrilor, nici daca am avea disponibili bani pentru pregatirea arbitrilor. Bineinteles ca nu am bugetat asa ceva, pentru ca nu ne ocupam de asa ceva.

Sunt declaratiile domnului Burleanu de acum cateva luni, prin care a spus ca s-au apucat de pregatirea arbitrilor, ca acele costuri sunt suportate de ei si ca ele sunt in jur de 50-100 de mii de euro. In scrisoarea pe care am primit-o ieri, costul se ridica la 500 de mii de euro.

M-am saturat de povestea asta! Nu stiu daca e ipocrizie, proasta comunicare la nivelul FRF, rea intentie, un conflict inutil cu LPF sau lupte de orgolii care tin de nivelul personal si care cred ca ar trebui depasite pentru ca diferenta dintre mine si domnul Burleanu stiti care e? Din punctul meu de vedere, eu vreau sa rezolvam problema", a spus Justin Stefan pentru ProSport Live.