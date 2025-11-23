O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”

Roș-albaștrii au reușit să obțină doar un punct din duelul cu „Lupii Galbeni” de pe Arena Națională și continuă să se afle în zona play-out-ului în clasamentul din Superliga.

Golul FCSB-ului a fost marcat de Alexandru Stoia, în timp ce de la oaspeți a înscris Sălceanu cu o execuție la care Târnovanu a lăsat senzația că putea face mai mult.



Ilie Dumitrescu a intuit problema pe care o are Dennis Politic



Când tabela arăta scorul de 1-1, campioana României a forțat pentru a obține toate cele trei puncte, iar în minutul 74 Elias Charalmbous l-a introdus pe Dennis Politic în locul lui Pantea.

Jucătorul adus în această vară de la Dinamo nu a ieșit foarte mult în evidență și nu a reușit să fie eroul FCSB-ului, așa cum o făcuse în meciul cu Hermannstadt din etapa trecută. Atunci, Politic a marcat golul egalizator în ultimele minute ale partidei de la Sibiu.

Ilie Dumitrescu a analizat felul în care s-a mișcat pe teren Dennis Politic și a concluzionat că nu este refăcut complet din accidentare.