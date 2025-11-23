O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”

O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: &bdquo;Se vede&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
FCSB a remizat pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1.

petrolulFCSBDennis PoliticSuperligaIlie Dumitrescu
Roș-albaștrii au reușit să obțină doar un punct din duelul cu „Lupii Galbeni” de pe Arena Națională și continuă să se afle în zona play-out-ului în clasamentul din Superliga.

Golul FCSB-ului a fost marcat de Alexandru Stoia, în timp ce de la oaspeți a înscris Sălceanu cu o execuție la care Târnovanu a lăsat senzația că putea face mai mult.

Ilie Dumitrescu a intuit problema pe care o are Dennis Politic

Când tabela arăta scorul de 1-1, campioana României a forțat pentru a obține toate cele trei puncte, iar în minutul 74 Elias Charalmbous l-a introdus pe Dennis Politic în locul lui Pantea.

Jucătorul adus în această vară de la Dinamo nu a ieșit foarte mult în evidență și nu a reușit să fie eroul FCSB-ului, așa cum o făcuse în meciul cu Hermannstadt din etapa trecută. Atunci, Politic a marcat golul egalizator în ultimele minute ale partidei de la Sibiu.

Ilie Dumitrescu a analizat felul în care s-a mișcat pe teren Dennis Politic și a concluzionat că nu este refăcut complet din accidentare.

„Mi se pare că Politic nu e 100% refăcut. Nu poate să facă sprint. L-am văzut în două sau trei acțiuni și nu poate să facă sprint. Cred că ăsta e și motivul pentru care nu intră titular.

L-am văzut în situația să se debaraseze de adversar, dar nu poate să împingă. Se vede o reținere. Și la Radunovic se vede o reținere. Interpretează fazele excelent, dar are o reținere”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

FCSB l-a adus pe Dennis Politic de la Dinamo în schimbul lui Alexandru Musi plus un milion de euro.

Jucătorul de 25 de ani a adunat până acum 21 de partide în tricoul lui FCSB și are trei goluri marcate.

1,5 milioane de euro este cota fostului jucător al lui Dinamo, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

