Campioana României a deschis scorul încă din minutul 11 prin Alex Stoian, care a înscris din pasa lui Darius Olaru, însă ploieștenii au egalat prin Sălceanu în startul reprizei secunde.

Paul Papp: ”Să spunem adevărul, chiar a fost un arbitraj foarte bun!”

În minutul 52, Paul Papp a acuzat o lovitură puternică de cot în zona feței din partea fundașului celor de la FCSB, Daniel Graovac, în careul roș-albaștrilor și i-a cerut centralului Szabolcs Kovacs să îl sancționeze pe adversarul său.

La flash-interviul acordat la final de meci, stoperul Petrolului a revăzut faza, însă, de acestă dată, a recunoscut că lovitura primită din partea lui Graovac nu a avut intensitate.

Totuși, Papp a spus că, în opinia sa, jucătorul de la FCSB ar fi trebuit măcar avertizat cu un cartonaș galben.

”E cot clar în gură, nu? Voi ce părere aveți? Nu cred c-a fost mare intensitate, dar cred că merita galben. Nu de roșu, dar galben merita. Ok, așa au decis dânșii. Nu mai intru în polemici! Să spunem adevărul, chiar a fost un arbitraj foarte bun, chiar l-am felicitat pe domnul Kovacs, n-am nimic de reproșat”, a spus Paul Papp după meci.

