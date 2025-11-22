FCSB a bifat încă un pas greșit în Superligă, iar la final Gigi Becali a răbufnit în direct la Digi Sport. Patronul roș-albaștrilor a criticat dur prestațiile mai multor jucători, în special pe cele ale lui Darius Olaru și David Miculescu.

Gigi Becali tună și fulgeră: „Olaru distruge tot jocul”

După o nouă seară frustrantă pentru FCSB, Becali a pus tunurile pe căpitanul echipei, deși acesta a dat pasa decisivă la golul lui Stoian și a lovit bara în repriza a doua.

Potrivit Sofascore, Olaru a avut 75 de atingeri, 45 de pase reușite din 58, 5 mingi lungi corecte, 9 recuperări, dar și 18 mingi pierdute, lucru care l-a scos din sărite pe finanțator.

„Nu e concentrare, nu văd concentrare, adică... Olaru, cel mai bun jucător al nostru, pierde toate mingile... Asta, Miculescu, jucător valoros, urci cu mingea la picior – pasează, mă! De ce alergi cu ea până o pierzi? Nu mai știi cu cine să joci. Ăla a dat golul, iar apoi a dat pasa la adversar (n.r. – Stoian).

Pur și simplu a dat pasa din 5 metri. Ce să faci? Era 1-0, conduceam, am zis hai bă să bag un închizător. Ei, pe cine să scot decât pe Tavi? (n.r. – despre noul sistem fără închizători) Nu merge. Nu merge și gata. Nu știi cu cine să mai joci, cu cine? Olaru distruge tot jocul, nu mai știi cu cine să joci.

Nu e problema să zicem de play-off, poate o să intrăm, chiar dacă e greu să intri, că e prea slabă. Nu are atitudine echipa. Nu mai ai șanse nici la podium. Deja s-a dus. Rapidul face 38 dacă bate, noi avem 21, 17 puncte… ce să-i mai faci? Nu mai are echipa valoare, nu mai am încredere în echipa asta. Nu e vorba de puncte”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul #10 în Superliga României cu 21 puncte, la doar o lungime de locul nouă ocupat de UTA Arad. Pentru trupa lui Becali urmează o deplasare în Serbia, unde vor întâlni Steaua Roșie Belgrad în Europa League.

Cele două formații se vor duela joi, 27 noiembrie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

