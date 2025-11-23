În meciul cu Petrolul din runda a 16-a a Superligii României, FCSB a obținut doar o remiză, scor 1-1.

Sârbii au reacționat după FCSB - Petrolul: ”A gafat!”

Campioana României a deschis scorul după doar 11 minute prin Alexandru Stoian, care a înscris din pasa lui Darius Olaru, dar ploieștenii au egalat încă din startul reprizei secunde prin Robert Sălceanu.

Pentru roș-albaștri, urmează meciul cu Steaua Roșie Belgrad din faza principală Europa League, iar sârbii nu puteaau rata ocazia de a vedea cum se prezintă adversara lor înaintea jocului direct.

”FCSB a gafat înaintea deplasării la Steaua Roșie în Europa League”, a titrat Blic.rs.

Slobodan Marovic: ”Suntem mai buni decât FCSB!”

Slobodan Marovic, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Roșie Belgrad în 1991, susține că gruparea sârbă are toate șansele să o învingă pe FCSB în Europa League. Fostul fundaș lateral a spus ce trebuie să facă Steaua Roșie Belgrad pentru a-și asigura trei puncte din meciul cu FCSB.

”Trebuie să jucăm așa cum am făcut-o în etapa precedentă împotriva lui Lille. Să intrăm în meci serios și concentrați, cu dorința de a câștiga. Suntem mai buni decât FCSB. Pe hârtie, este una dintre echipele puțin mai ușoare pe care le are Zvezda în Europa League, deși, bineînțeles, nu există adversari ușori. Cred că jucătorii vor dori să joace la nivel maxim și să câștige, pentru că o victorie ar însemna mult pentru noi în restul competiției.

Fanii sunt întotdeauna al 12-lea jucător al nostru, știm deja cu toții asta. Sper să vină cât mai mulți, mi-aș dori asta cel mai mult, ca toți cei care iubesc clubul să fie prezenți pe stadion. Ar fi minunat să avem un stadion plin și să oferim echipei un sprijin puternic. Este important să fim alături de Zvezda și să o încurajăm până la victorie în acest meci”, a spus Marovic, conform sursei citate.

Cu trei eșecuri și o singură victorie, FCSB ocupă locul 31 în clasaamentul din faza principală Europa League, cu doar trei puncte, în timp ce Steaua Roșie Belgrad se află pe locul 26 cu patru puncte.

