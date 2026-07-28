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Publicația The Sun scrie că în aceste zile se negociază o mutare-șoc în Premier League. Fostul căpitan de la Liverpool, Jordan Henderson (36 de ani), ar putea ajunge la Chelsea.

Jordan Henderson ar putea semna cu Chelsea

Inclus în lotul Angliei de la Campionatul Mondial, Jordan Henderson este legitimat în prezent la Brentford. El a intrat în ultimul an de contract cu formația londoneză.

Chelsea a intrat în această vară sub conducerea managerului Xabi Alonso, un alt fost mare mijlocaș de pe Anfield. Presa din Regat scrie că Alonso vrea să aducă mai mulți jucători cu experiență în lot. Pe listă ar fi inclus și mijlocașul central Jordan Henderson.

Fost căpitan la Liverpool, Jordan Henderson a adunat aproape 500 de meciuri oficiale în tricoul roșu. El a înscris 33 de goluri pentru Liverpool, alături de care a cucerit șapte trofee, printre care Premier League sau UEFA Champions League.

Nu este singura surpriză de pe lista lui Xabi Alonso. Jurnaliștii englezi scriu că și atacantul Danny Welbeck (35 de ani) ar putea ateriza pe Stamford Bridge în această vară.

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